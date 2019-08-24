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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

12 dakika önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; G.B., A,G., M.A., Z,N., O.M., M.Y., Y.A., M.D., E.K., D.G., T.U., B.K., B.Y.N., H.K., M.Ç., E.U., M.A. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında; 12 parça halinde toplamda 4,20 gram metamfetamin maddesi, 1,85 bonzai, 2,95 esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca Asayiş Şube müdürlüğü tarafından aranan E.S. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. - KAYSERİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:59 Kaynak: İHA
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