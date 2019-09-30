Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

34 dakika önce

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Develi ilçesi Çöten Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, 2 kilo 160 gram kubar esrar, 33 kök kenevir ve satışa hazır vaziyette 3 bin 200 adet esrar ile tütün karışımı sigara ele geçirdi.

Operasyonda, M.Ö. ve S.Y. gözaltına alındı.

Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:02 Kaynak: AA
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