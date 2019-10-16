Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Kayseri'de 3 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:50 Kaynak: AA
Kayseri'de 3 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncesu ilçesi Garipçe mevkisinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta, 3 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Sürücü Ş.S, gözaltına alındı.
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