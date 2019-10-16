Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncesu ilçesi Garipçe mevkisinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta, 3 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Kayseri 'de 3 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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