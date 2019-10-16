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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de 3 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kayseri'de 3 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncesu ilçesi Garipçe mevkisinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta, 3 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Sürücü Ş.S, gözaltına alındı.

Kayseri, İncesu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:50 Kaynak: AA
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