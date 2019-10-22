Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

56 dakika önce

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 48 ekip ve 2 narkotik köpeğinin de katılımıyla 14 adrese şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, 19 gram metamfetamin, 15 gram esrar, uyuşturucu haplar, uyuşturucu içiminde ve ticaretinde kullanılan aparatlar ile iki tabanca, pompalı tüfek, havalı tüfek, kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kars'ta askeri aracın geçişi sırasında patlama: 6 asker, 3 korucu yaralı
Yeni bölümünden ilk sahne yayınlanan Çukur'da Yamaç, Akın'ı kovuyor Uçurumda drone kurtarma operasyonu PKK/YPG'li teröristler Tel Abyad'ı köstebek yuvasına çevirmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 12:25:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]