Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:58 Kaynak: AA
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Gesi Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda 91 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler, A.M.T, B.Ö. ve O.C. gözaltına alındı.
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