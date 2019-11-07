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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Gesi Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda 91 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, A.M.T, B.Ö. ve O.C. gözaltına alındı.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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