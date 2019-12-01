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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.G'nin, Gaziantep'ten Kayseri'ye uyuşturucu getireceğini tespit etti.

Şüphelinin kullandığı otomobil, Pınarbaşı ilçesinde takibe alınarak Kayseri- Malatya kara yolu uygulama noktasında durduruldu.

Aracın motor bölümüne gizlenmiş 150 gram uyuşturucu ile kullanıma hazır 4 paket sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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