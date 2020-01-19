Kayseri'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Kayseri'de yapılan uyuşturcu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kayseri'de yapılan uyuşturcu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Van'dan Kayseri'ye H.D. S.Y. B.T'nin yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir girişinde durdukları bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüste bulunan şüpheli H.D'nin üzerinde yapılan aramada 815 gram metamfetamin ele geçirilirdi.

Takibe devam eden ekipler S.Y. ve B.T'yi ise bir süre sonra Kayseri Şehir Hastanesi bahçesinde gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:28 Kaynak: AA
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