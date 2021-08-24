Kayseri'de 8 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kilo 200 gram kubar esrar ve 57 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Zanlı H.A'nın Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki evinde Hint keneviri yetiştirdiği ve kurutarak uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 57 kök ekili Hint keneviri, 8 kilo 200 gram kubar esrar, bir pompalı tüfek ve 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.