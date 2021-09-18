Kayseri'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesinde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; adres tespit edilerek yapılan operasyonda 164,5 gram metamfetamin maddesi ve 1.23 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıslardan M.A. 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, H.Y.A, M.Ü ve M.M. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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