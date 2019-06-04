Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

46 dakika önce

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen iki ayrı operasyonda M.Ş, S.A, S.Y, B.Ç, O.K, M.G, Ö.F, Y.B, A.T. ve O.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında 29 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlılardan O.Y. adliyeye sevk edildi, diğer 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:41 Kaynak: AA
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