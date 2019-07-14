Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

3 saat önce

KAYSERİ'de, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda K.A., H.K., A.S., Ö.K., F.K., O.Ş., M.D., İ.G., E.A. ve H.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında; 8,80 gram metamfetamin, 2,60 gram bonzai, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Şüphelilerden 7'si, 'uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan' işlem yapılarak, serbest bırakıldı. İ.G, H.Ö. ve E.A. ise 'uyuşturucu madde ticareti suçundan' adliyeye sevk edilecek.


- Kayseri
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:54 Kaynak: DHA
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