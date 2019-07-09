Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'de polis tarafından uyuşturucu madde kullanıcı ve satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7,25 gram metamfetamin, 2,3 gram bonzai ve 1 ecstasy hap ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de polis tarafından uyuşturucu madde kullanıcı ve satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7,25 gram metamfetamin, 2,3 gram bonzai ve 1 ecstasy hap ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde kullanıcı ve satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Gece başlayan ve yaklaşık 8 saat süren operasyonda, E.D., T.B., K.D., A.S., İ.G., F.B., Z.D., M.D., B.T., Ö.A., M.Z. ve K.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 7,25 gram metamfetamin, 2,3 gram bonzai, 1 ecstasy hap ele geçirildi. Şüphelilerinden 10'unu haklarında yapılan işlem sonrası serbest bırakılırken, 2 kişi ise adliyeye sevk edilecek.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:48 Kaynak: DHA
Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı Taksiye aldığı 17 yaşındaki kıza istismarda bulunan taksici tutuklandı Nişanlısı dahil onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 11:13:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]