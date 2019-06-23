Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda C.S., O.A., F.T., H.S., B.S., Ü.D., A.G., M.B., Ç.E.,C.İ., A.A., A.K. ve İ.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 65,2 gram metamfetamin, 0,95 gram esrar, 0,90 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerden 11'i, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, 'uyuşturucu ticareti yapmak' ile suçlanan 2 kişinin sorgusu sürüyor.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:39 Kaynak: DHA
Kayseri, Güncel
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