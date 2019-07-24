Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
1 saat önce
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:50 Kaynak: AA
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullananlara ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerden 8'i emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 5'inin işlemleri devam ediyor.
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