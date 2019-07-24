Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

1 saat önce

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullananlara ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerden 8'i emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 5'inin işlemleri devam ediyor.
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:50 Kaynak: AA
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