Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]
Kayseri, Güncel
KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, E.D., T.B., K.D., A.S., Z.D., I.G., F.B., M.D., B.T., C.E., Ö.A., M.Z., K.A. ve T.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2,30 gram bonzai, 7,90 gram metamfetamin ve 1 ecstasy hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:54 Kaynak: DHA
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