Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplericne yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 15 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplericne yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 15 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre polis ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; K.K., Z.Y., C.D., C.G., İ.G., A.A., A.Ş., E.Y., S.E., H.C.Ç., G.A., K.E., E.A., E.D. ve Ö.Ö. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, ev ve araç aramalarında; 17 adet Extacy hap tablet, 34.50 gram Bonzai maddesi ve 1.40 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Yakalanan 15 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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