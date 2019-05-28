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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

3 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplericne yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 15 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplericne yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; K.K., Z.Y., C.D., C.G., İ.G., A.A., A.Ş., E.Y., S.E., H.C.Ç., G.A., K.E., E.A., E.D. ve Ö.Ö. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, ev ve araç aramalarında; 17 adet Extacy hap tablet, 34.50 gram Bonzai maddesi ve 1.40 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 15 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:34 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa
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