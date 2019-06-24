Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

2 saat önce

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı, System.String[]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 16 zanlı yakalandı.
Zanlıların üst ve araç aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile bir tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:44 Kaynak: AA
Kayseri, Güncel
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