Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Y.B., H.U., O.Ş., Z.E., S.S., F.E.O., M.D., M.E., R.A., M.S., Ö.A., S.A., U.S., Y.A. ile İran uyruklu G.K.E. ve A.H.P.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2.91 gram metamfetamin, 2.25 gram esrar, 4.60 gram eroin, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan aluminyum folyo ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.


- Kayseri
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:47 Kaynak: DHA
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