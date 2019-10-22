Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 19 gözaltı
Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 19 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 19 gözaltı

1 saat önce

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 19 gözaltıKayseri'de, polis ekiplerince, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 19 gözaltı, System.String[]

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 19 gözaltı

Kayseri'de, polis ekiplerince, uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 48 ekibin katıldığı operasyonda 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 2 narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev ve otomobil aramalarında satışa hazır 19 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 2 ecstasy hap, kurusıkı tabanca, havalı tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 14'ü, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise sorgularının ardından adliyeye çıkarılacak.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni bölümünden ilk sahne yayınlanan Çukur'da Yamaç, Akın'ı kovuyor
Uçurumda kalan drone'u kurtarmak için seferber oldular PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'daki tünelleri ortaya çıkarıldı Beşar Esed'den gövde gösterisi! Türkiye sınırında Suriye askerleriyle poz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 19:42:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 19 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]