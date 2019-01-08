Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

8 dakika önce

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kuryelerine yönelik yapılan operasyonda M.Y (48) ve E.A'yı (36) gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 43,70 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, soruşturma sürüyor.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:03 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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