Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
8 dakika önce
KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kuryelerine yönelik yapılan operasyonda M.Y (48) ve E.A'yı (36) gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 43,70 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, soruşturma sürüyor.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:03 Kaynak: DHA
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