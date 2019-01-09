Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
1 saat önce
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince planlı projeli dosya kapsamında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda O.D. (24) ve H.M.Ö. (36) 'uyuşturucu madde ticaretinden' yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:27 Kaynak: İHA
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