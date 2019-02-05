Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
1 saat önce
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 150 gram eroin ile 20 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalarda 150 gram eroin ile 20 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili İran
uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara
karayolu üzerinde çalışma yapan ekipler, bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda 4 parça halinde 150 gram eroin maddesi, 2 parça halinde 20 gram metemfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alimünyum folyo ele geçirildi. İran uyruklu K.A. (47) ve M.F. (30) 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:13 Kaynak: İHA
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