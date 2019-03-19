Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltıKAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı



KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kente uyuşturucu madde nakleden şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda Kayseri - Ankara Karayolu üzerindeki uygulamada H.B. ve S.M. yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında 400.75 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. H.B. ve S.M., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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