Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

15.11.2020 17:41
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 63 gram metamfetamin ve 1 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 63 gram metamfetamin ve 1 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kentte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu M.Ç.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, M.Ç.'yi evinin önünde gözaltına aldı. M.Ç.'nin üst aramasında, 27 gram metamfetamin ve tabanca ele geçirildi. Polis, M.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen O.A.'yı da yakaladı. O.A.'nın evinde yapılan aramada ise 1 kilo 36 gram metamfetamin, 1 kilo 250 gram esrar, hassas terazi, 2 tabanca ve uyuşturucu paketleme ekipmanı ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Esrar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Artan koronavirüs vakalarına rağmen yolcuların ön koltuk sevdası bitmeyince taksici, çareyi cansız mankende buldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de tarihi mesaj: Bizim de KKTC'nin de bu diplomasi oyunlarına tahammülüz kalmadı Daha önce de aynı suçu işlemiş! Takip ettiği genç kadına cinsel saldırıda bulunan sapık yakalandı Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı         
17:31
24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu         
17:04
Vaniköy Cami imamı, çocuklarının yanan camide olduğunu sanarak sinir krizi geçirdi Vaniköy Cami imamı, çocuklarının yanan camide olduğunu sanarak sinir krizi geçirdi         
16:54
Etiyopya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti Etiyopya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti         
16:07
Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek         
15:58
Son Dakika: İstanbul Grand Prix'sinde sezonun şampiyonu Hamilton oldu! Schumacher'in rekorunu egale etti Son Dakika: İstanbul Grand Prix'sinde sezonun şampiyonu Hamilton oldu! Schumacher'in rekorunu egale etti         
14:53
Son Dakika! Azerbaycan, bugün boşaltılması gereken Kelbecer için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi Son Dakika! Azerbaycan, bugün boşaltılması gereken Kelbecer için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi         
13:59
PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı         
12:56
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 17:50:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei