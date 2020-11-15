Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 63 gram metamfetamin ve 1 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kentte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu M.Ç.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, M.Ç.'yi evinin önünde gözaltına aldı. M.Ç.'nin üst aramasında, 27 gram metamfetamin ve tabanca ele geçirildi. Polis, M.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen O.A.'yı da yakaladı. O.A.'nın evinde yapılan aramada ise 1 kilo 36 gram metamfetamin, 1 kilo 250 gram esrar, hassas terazi, 2 tabanca ve uyuşturucu paketleme ekipmanı ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.