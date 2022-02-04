Üye Girişi
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

04.02.2022 16:16
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada F.E. ve A.K.'nin batı illerinden kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. ekipler; şahısların aracını tespit ederek Ankara uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda; 3 bin 945 adet uyuşturucu hap, 5 parça halinde 2 gram uyuşturucu madde, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek, 1 adet telsiz ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken; F.E. ve A.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' gözaltına alındı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:20 Koronadan daha beter! Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her 5 kişiden biri kanser yüzünden hayatını kaybediyor
16:15 Fatma Girik'in bakıcısından gündem olacak iddialar! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı
16:14 Bakan Nebati'nin değerlendirmesine karşı çıkan biri var: Enflasyonun düşmesi için bir sebep yok
16:10 Yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı kazada 15 kişi yaralandı
16:05 Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım: Bir adım geri çekilmem
15:50 78 PCR testi pozitif çıkan adam sonunda isyan etti! 14 aydır karantinada!
15:46 Meclis'te burs polemiği! Ağbaba: Haram yediniz! Kavakçı: Usulsüzlük yok!
15:31 Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak!
15:25 Kırmızı Oda'da bu akşam neler olacak? Sadi, geçmişi ile yüzleşirken kimden hesap soracak?
15:21 AK Partili Fatih Şahin'in Mansur Yavaş videosu gündem oldu: Ankaralılar su ihtiyacını kar eriterek karşıladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 16:28:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement