Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

13.03.2022 18:04

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı mahallesinde bulanan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi alındı. Ekiplerce tespit edilen adrese yapılan operasyonda 15.50 gram eroin maddesi, 11 adet sentetik ecza hap, 115 adet fişek ve 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ele geçirildi.

Olay ile ilgili 5 şüpheli şahsa işlem yapılırken, B.B ve S.K 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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