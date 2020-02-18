Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

7 saat önce

KAYSERİ'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.K. ve S.İ., tutuklandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]

KAYSERİ'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.K. ve S.İ., tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden Kayseri'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, Malatya yolunda yaptığı uygulamada şüpheli S.K. ve S.İ'nin bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, 515 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi polis merkezindeki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:07 Kaynak: DHA
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