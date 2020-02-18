Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

7 saat önce

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda S.K. ve S.İ.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi edinmesinin ardından harekete geçti. Uygulama noktasında şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları üst ve araç aramasında 2 poşet halinde 515 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. ve S.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı
İstanbul'da 2,5 milyon lira değerinde far çalan çete çökertildi Birlikte basıldığı kadının eşini bıçaklayan Suriyeli sanığa 10 yıl hapis cezası verildi 6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 06:41:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]