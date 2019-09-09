Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

11 dakika önce

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı, System.String[]

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1.12 gram bonzai, 3.9 gram esrar, 1.92 gram eroin, 1 kilo 254 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i, polisteki sorgularının ardından serbest bırakıldı, 7'sinin sorgusu sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:17 Kaynak: DHA
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