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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 22 gözaltı

55 dakika önce

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 22 gözaltıKayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 22 gözaltı

Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1.12 gram bonzai, 3.9 gram esrar, 1.92 gram eroin, 1 kilo 254 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i, polisteki sorgularının ardından serbest bırakıldı, 7'sinin sorgusu sürüyor.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 22 gözaltı

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:47 Kaynak: DHA
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