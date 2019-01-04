Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'de jandarmanın düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de jandarmanın düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Kemer ve Ebiç Mahalleleri'nde iki otomobili durdurdu. Araçlarda özel eğitimli narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramalarda 85 gram bonzai, 22 gram metamfetamin bulundu. İki operasyonda 3 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan gözaltına alındı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:44 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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