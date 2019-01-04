Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
1 saat önce
KAYSERİ'de jandarmanın düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de jandarmanın düzenlediği iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan
ilçesine bağlı Kemer
ve Ebiç
Mahalleleri'nde iki otomobili durdurdu. Araçlarda özel eğitimli narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramalarda 85 gram bonzai, 22 gram metamfetamin bulundu. İki operasyonda 3 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan gözaltına alındı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:44 Kaynak: DHA
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