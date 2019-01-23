Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
41 dakika önce
KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 115 gram bonzai ve 3,10 gram metamfetamin ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 115 gram bonzai ve 3,10 gram metamfetamin ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine B.Ö. (23), E.E. (23) ve S.S.'nin (27) evlerine baskın yaptı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada şeffaf poşet içinde toplam ağırlığı 115 gram bonzai ile 3,10 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken soruşturma sürdürülüyor.
FOTAĞRAFLI - Kayseri
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:10 Kaynak: DHA
Ortaokul Mezunu Gülderen Çetin, 53 Yaşında Kitap Yazdı
Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu
Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi
Antalya'da Denizi Kirleten Gemiye 799 Bin Lira Ceza