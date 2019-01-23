Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

41 dakika önce

KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 115 gram bonzai ve 3,10 gram metamfetamin ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 115 gram bonzai ve 3,10 gram metamfetamin ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine B.Ö. (23), E.E. (23) ve S.S.'nin (27) evlerine baskın yaptı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada şeffaf poşet içinde toplam ağırlığı 115 gram bonzai ile 3,10 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken soruşturma sürdürülüyor.

FOTAĞRAFLI - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:10 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortaokul Mezunu Gülderen Çetin, 53 Yaşında Kitap Yazdı Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu

Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi Antalya'da Denizi Kirleten Gemiye 799 Bin Lira Ceza
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 11:51:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]