Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 115 gram bonzai ve 3,10 gram metamfetamin ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 115 gram bonzai ve 3,10 gram metamfetamin ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine B.Ö. (23), E.E. (23) ve S.S.'nin (27) evlerine baskın yaptı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada şeffaf poşet içinde toplam ağırlığı 115 gram bonzai ile 3,10 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken soruşturma sürdürülüyor.



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