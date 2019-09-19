Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:24 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, kente batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği ihbarını aldı. Kocasinan
ilçesi Buğdaylı mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis A.U., Ö.B. ve S.B'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdiği ifade doğrultusunda arazide otların arasına gizlenmiş 1 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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