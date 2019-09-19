Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği ihbarını aldı. Kocasinan ilçesi Buğdaylı mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis A.U., Ö.B. ve S.B'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin verdiği ifade doğrultusunda arazide otların arasına gizlenmiş 1 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:06 Kaynak: DHA
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