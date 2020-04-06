Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
6 saat önce
Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kayseri'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyonda, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerde, ikametlerinde ve araçlarında 250 gram uyuşturucu madde ruhsatsız 5 av tüfeği, 2 tabanca, mermi ve fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:34 Kaynak: AA
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