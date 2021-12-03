Kayseri'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Zanlılardan 5'ine "Uyuşturucu madde kullanmak" 3'ünü ise "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Bu kapsamda 8 şüphelinin evinde aramalarda 80,55 gram metamfetamin, 4,40 gram sentetik kannabinoid, 4,80 gram eroin, 33 tabanca, 1 av tüfeği, 12 dolu fişek ve 1 uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Kayseri 'de 8 şüphelinin evinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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