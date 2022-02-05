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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

05.02.2022 22:30
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda S.Ö.'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Yapılan aramada; 4 parça halinde 18,18 gram sentetik kannabinoid maddesi, 5 parça halinde 3,70 gram uyuşturucu madde, 2 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsa işlem yapılırken, S.Ö., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan analiz çalışmasında A.U.'nun doğu illerinden kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. A.U.'nun aracını tespit ederek durduran ekipler; araçta yapılan aramada 2 parça halinde 79 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili A.U., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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