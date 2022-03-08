Kayseri'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

08.03.2022 10:32
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişiye işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada E.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Ekiplerce ara yakalamalar ve yapılan aramada 16 parça halinde satışa hazır 30.52 gram eroin maddesi, 0.30 gram metamfetamin maddesi, 11 adet Lyrica sentetik hap, 1.45 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheliye işlem yapılırken, E.G. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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