Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda, kent merkezindeki adreslere düzenlenen operasyonda Ö.H, S.K.Y, E.G. ve İ.Y. yakalandı.



Zanlıların ev ve üst aramasında 47,5 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 aparat ele geçirildi.



"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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