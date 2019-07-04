Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

1 saat önce

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı delillendirilen kişilere yönelik operasyonda H.C.Ç. (20), İ.M. (34), A.E. (23) ve M.E. (37) yakalandı.
Haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan zanlılardan H.C.Ç, A.E. ve M.E, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Diğer zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:34 Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güncel
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