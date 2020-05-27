Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Develi, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda İ.E, K.A, İ.T. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.