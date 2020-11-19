Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
19.11.2020 10:44
KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 614 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2'si İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 614 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2'si İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 3 eve operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda toplam 614 gram metamfetamin ele geçirildi. E.A., M.A.K. ve 2 İran uyruklu, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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