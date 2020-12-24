Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Z.S, R.K, M.B. ve M.E.Ç. gözaltına alındı.

Araçlarda yapılan aramada, 1 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bu kapsamda yapılan araştırmada belirlenen araçlar, Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente 2 araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kayseri 'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak

Son Dakika! Bahçeli'den erken seçim çağrılarına yanıt: Seçimler zamanında yapılacak, adayımız da Erdoğan'dır

Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile

Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı