Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

52 dakika önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara' yönelik yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalandı.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara' yönelik yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda H.M.T (43), İ.K. (32), S.B. (50), M,D. (27) ve O.T. (29) yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 parça halinde metemfetamin maddesi ele geçirilirken 4 kişi 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan' işlem yapılarak salıverildi. H.M.T. (43) ise 'uyuşturucu madde ticaretinden' gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:39 Kaynak: İHA

Narkotik, Kayseri, 3. Sayfa
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