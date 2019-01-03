Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
52 dakika önce
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara' yönelik yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalandı.
Kayseri
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince 'uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara' yönelik yapılan çalışmalarda 5 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda H.M.T (43), İ.K. (32), S.B. (50), M,D. (27) ve O.T. (29) yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 parça halinde metemfetamin maddesi ele geçirilirken 4 kişi 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan' işlem yapılarak salıverildi. H.M.T. (43) ise 'uyuşturucu madde ticaretinden' gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:39 Kaynak: İHA
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