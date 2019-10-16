Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

31 dakika önce

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında taksi şoförünün de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve ev aramalarında, bir miktar bonzai, 24 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 9 bin 440 TL ile 20 Euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 kişinin emniyette işlemleri sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:40 Kaynak: DHA
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