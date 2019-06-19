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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

42 dakika önce

Kayseri'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]
Kayseri'de polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kente uyuşturucu madde sevk eden ve uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından aranan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda C.K. (27), D.A. (25), C.A. (51), A.T. (42), M.H.T. (23) ve H.E. (24) yakalandı. Yakalanan şahısların üstlerinde, binmiş olduğu otobüste ve eşyalarında yapılan aramada; 1 parça halinde toplam 42.05 gram gelen Metamfetamin, 3 parça halinde 69.50 gram metemfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet Uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alimünyum folyo rulosu, 1 adet 7.65 tabanca ve 39 adet bu tabancaya ait fişek ve 5 adet uyuşturucu paketlemek için hazırlanmış folyo ele geçirildi.

Yakalanan 6 şahıstan H.E. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, diğer 5 şahıs ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan dolayı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
Kayseri, 3. Sayfa
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