Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
6 saat önce
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
İkamette yapılan aramada, 113 gram eroin ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 06:38 Kaynak: AA
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