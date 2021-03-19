Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde belirlenen 2 eve operasyon düzenlendi. Evde bulunan V.Ş., S.Ş., Y.Y., E.D., Ö.Y. ve Y.A., uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada toplam 6 fişek halinde metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Son Dakika

THY uçağında kalp krizi geçiren bebeğe ilk müdahaleyi yapan AK Partili Milletvekili o anları anlattı

Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'li Leicester, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor

Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı

Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu

Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız

İstanbul Havalimanı son bir yılın en yoğun gününü yaşıyor

Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var