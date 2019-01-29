Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
38 dakika önce
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında bir eve yapılan operasyonda, 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.
Kayseri
'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında bir eve yapılan operasyonda, 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Talas
ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda S.İ. (25), F.A. (25), M.V.Ö. (30), B.Ş. (24), Y.K. (35), A.Y. (28) ve İ.D. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, 5 parça halinde 30 gram metemfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar, işlemler için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:37 Kaynak: İHA
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