Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

38 dakika önce

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında bir eve yapılan operasyonda, 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında bir eve yapılan operasyonda, 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Talas ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda S.İ. (25), F.A. (25), M.V.Ö. (30), B.Ş. (24), Y.K. (35), A.Y. (28) ve İ.D. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, 5 parça halinde 30 gram metemfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemler için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:37 Kaynak: İHA

Narkotik, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gazetecileri Görünce Soyunan Trans Birey, İl Dışına Çıkarıldı Meteoroloji Uyardı! 5 İlde Fırtına Bekleniyor

Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu Genç Adam, Eskort Sitesinden Tanışıp Birlikte Olduğu Kadının Sevgilisinin Tuzağına Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 21:15:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]