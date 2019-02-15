Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu 7 Gözaltı
28 dakika önce
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu 7 gözaltıKayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik bir eve düzenlenen operasyonda, 34 gram metamfetamin ve bonzai ele geçirildi, 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.
Kayseri
'de uyuşturucu operasyonu 7 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik bir eve düzenlenen operasyonda, 34 gram metamfetamin ve bonzai ele geçirildi, 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Melikgazi
İlçesi Konaklar Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda, uyuşturucu paketleyen M.C.K. (24), H.A.Ç. (38), O.S. (26), H.E. (34), R.A. (27), Ö.S. (18) ve A.B. (30) gözaltına alındı. Polisin evde yaptığı aramada 17 fişek halinde toplam 34 gram metamfetamin ve bonzai, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo, uyuşturucu paket ayrım aparatı ve 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:23 Kaynak: DHA
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